Journée européennes du patrimoine visite des moulins Ally
Journée européennes du patrimoine visite des moulins Ally samedi 16 mai 2026.
Ally
Journée européennes du patrimoine visite des moulins
Ally Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-16
Visite guidée, dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine, du moulin de Pargeat, du moulin panoramique et du moulin à paroles.
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Ally 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 54 43 69
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English :
Guided tour, as part of the European Heritage Days, of the Pargeat mill, the panoramic mill and the Moulin à paroles.
L’événement Journée européennes du patrimoine visite des moulins Ally a été mis à jour le 2026-05-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier