Ally

Journée européennes du patrimoine visite des moulins

Ally Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16

Visite guidée, dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine, du moulin de Pargeat, du moulin panoramique et du moulin à paroles.

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Ally 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 54 43 69

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English :

Guided tour, as part of the European Heritage Days, of the Pargeat mill, the panoramic mill and the Moulin à paroles.

L’événement Journée européennes du patrimoine visite des moulins Ally a été mis à jour le 2026-05-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier