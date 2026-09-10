Journée événement « Pionniers du Caroux », Maison des Montagnes du Caroux, Mons

Informations pratiques

Journée événement « Pionniers du Caroux » Samedi 19 septembre, 09h00 Maison des Montagnes du Caroux Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Dans le cadre des 43èmes journées européennes du patrimoine, le Pays Haut Languedoc et Vignobles et la mairie de Mons-la-Trivalle vous invitent à explorer l’histoire des pionniers du Caroux.

Visites commentées des expositions « Envers du décor » et « Encordés avec les pionniers du Caroux », immersion 3D « Vert Obscur », projection en plein-air du film « Marcou, montagne de la nuit », tour d’escalade, balades patrimoniales… de nombreuses animations vous seront proposées pour une journée culturelle et sportive.

Animations en continu de 14h à 18h :

Exposition photographique « Envers du décor » à la Maison des Montagnes du Caroux, mettant en lumière la diversité et la richesse du monde souterrain sur le territoire ;

à la Maison des Montagnes du Caroux, mettant en lumière la diversité et la richesse du monde souterrain sur le territoire ; Exposition photographique « Encordés avec les pionniers du Caroux » réalisée par Sam Bié, valorisant l’histoire et la pratique de l’escalade dans le massif du Caroux ;

réalisée par Sam Bié, valorisant l’histoire et la pratique de l’escalade dans le massif du Caroux ; Immersion 3D « Vert obscur » , visite en réalité virtuelle de la salle des aragonites vertes du mont Marcou ;

, visite en réalité virtuelle de la salle des aragonites vertes du mont Marcou ; Tour d’escalade (encadrement Hérault Sport)

Stand du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc (immersions 3D, documentation sur la faune et la flore…)

Forum des associations…

Programme de la journée

9h-10h30 : balade patrimoniale à la chapelle de La Voulte (association Monta Davala – départ Maison des Montagnes du Caroux)

10h30-12h00 : balade patrimoniale le petit patrimoine de Mons (association Monta Davala – départ Maison des Montagnes du Caroux)

14h-15h30 : balade patrimoniale à la chapelle de La Voulte (association Monta Davala – départ Maison des Montagnes du Caroux)

14h30 : visite commentée de l’exposition « Encordés avec les pionniers du Caroux » avec Edmond Véziers et André Théron

15h30-17h00 : balade patrimoniale sur le petit patrimoine de Mons (association Monta Davala- départ Maison des Montagnes du Caroux)

17h : visite commentée de l’exposition « Envers du décor » avec Anthony Alliès

20h15 : projection en plein-air du film « Marcou, montagne de la nuit » sur l’exploration de l’aven du Mont Marcou, suivi d’un échange avec Anthony Alliès, réalisateur, photographe et spéléologue.

Le projet « Pionniers du Caroux »

Le massif du Caroux tient une place particulière dans l’histoire de l’alpinisme. Exploré depuis les années 1910 par les grimpeurs, sa notoriété a dépassé les frontières régionales et a attiré quelques-uns des plus grands noms de l’alpinisme.

Le projet « Les pionniers du Caroux » est né de la volonté conjointe du Pays d’art et d’histoire Haut Languedoc et Vignobles et du Pôle de pleine nature de mettre en valeur le patrimoine naturel, notamment le milieu souterrain et le massif du Caroux, en concertation et avec l’appui des acteurs des pratiques sportives concernées (spéléologie et escalade).

Les différentes réalisations de ce vaste projet, initié en 2021, seront pour la première fois réunies.

Le projet Pionniers du Caroux a été réalisé dans le cadre du Pays d’art et d’histoire Haut Languedoc et Vignobles et du Pôle de pleine nature Montagnes du Caroux, avec le concours d’Hérault Sport, des fédérations d’escalade et de spéléologie et des explorateurs du Caroux et le soutien financier de l’Union européenne- Fonds FEADER-Leader et du Département de l’Hérault. En partenariat avec la Communauté de communes Du Minervois au Caroux, la Commune et les associations de Mons-la-Trivalle.

Maison des Montagnes du Caroux Avenue de la Gare 34390 Mons-la-Trivalle Mons 34390 Hérault Occitanie 04 67 23 02 21 https://www.minervois-caroux.com/ Au sein de la Maison des Montagnes du Caroux, l’Office de tourisme bénéficie d’un emplacement privilégié au bord de la voie verte, facilement accessible aux cyclistes et aux randonneurs.

Située à seulement 800 m des magnifiques gorges d’Héric, l’équipe de l’Office de tourisme vous accompagne avec des conseils personnalisés pour découvrir les nombreuses activités de pleine nature proposées sur le territoire : randonnée, trail, VTT, canoë ou encore canyoning.

Une table numérique en 3D permet également de découvrir les itinéraires de manière immersive. Un espace boutique propose des topoguides pour préparer vos sorties sportives, ainsi qu’une sélection de produits locaux et de souvenirs.

Labels et marques : Accueil Vélo, Tourisme et Handicap pour les déficiences auditive et mentale. Parking gratuit à proximité.

En car : à moins de 10 min à pied de l’arrêt « Mons – Centre ».

Cet arrêt est desservi par les lignes Bédarieux – Olargues – Saint-Pons et Montpellier – Bédarieux – Saint-Pons-de-Thomières.

Le massif du Caroux tient une place particulière dans l’histoire de l’alpinisme. Exploré depuis les années 1910 par les grimpeurs, sa notoriété a dépassé les frontières régionales et a attiré des de …

© Sam Bié, Anthony Alliès, Philippe Crochet