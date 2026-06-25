Mons

CONCERT JAMES KLINE SAISON MUSICALE SINFONIETTA BARDOU

Hameau de Bardou Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14

fin : 2026-09-14

Date(s) :

2026-09-14

Clôture de la saison musicale à Bardou avec le concert de James Kline. Découvrez les sonorités envoûtantes de sa guitare-harpe à travers un voyage entre musiques baroques, celtiques et espagnoles. Sur réservation.

Le festival Sinfonietta Bardou s’achève en beauté là où tout a commencé, dans le cadre pittoresque de son hameau d’attache. Pour cette dernière rencontre, laissez-vous charmer par l’univers singulier de James Kline. Équipé de sa guitare-harpe unique, le musicien tisse des paysages sonores d’une grande poésie, sublimés par le décor de vieilles pierres et la nature environnante. Son concert offre un savant mélange de genres et d’époques, associant la finesse de pièces baroques, l’envoûtement des musiques celtiques, la passion des airs espagnols et des créations originales. Réservation par SMS obligatoire. .

Hameau de Bardou Mons 34390 Hérault Occitanie +33 6 83 13 87 14

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English :

The %E0 Bardou music season comes to a close with a concert by James Kline. Discover the enchanting sounds of his harp-guitar on a journey through Baroque, Celtic, and Spanish music. Reservations required.

L’événement CONCERT JAMES KLINE SAISON MUSICALE SINFONIETTA BARDOU Mons a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC