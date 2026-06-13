Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

JOURNÉE FAMILLES Cour du Viguier La Salvetat-sur-Agout

JOURNÉE FAMILLES Cour du Viguier La Salvetat-sur-Agout vendredi 14 août 2026.

Lieu : Cour du Viguier

Adresse : Ancienne mairie

Ville : 34330 La Salvetat-sur-Agout

Département : Hérault

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Tarif :

La Salvetat-sur-Agout

JOURNÉE FAMILLES

Cour du Viguier Ancienne mairie La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

– Jeux Rêves avec Milan Badiane: Jeux d’adresse, d’équipes etc…
-Spectacle de magie
  .

Cour du Viguier Ancienne mairie La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 33 15 39 50 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

– R%EAves Games with Milan Badiane: Games of skill, team games, etc…
-Magic show

L’événement JOURNÉE FAMILLES La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-06-13 par 34 ADT34

À voir aussi à La Salvetat-sur-Agout (Hérault)