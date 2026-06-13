JOURNÉE FAMILLES Cour du Viguier La Salvetat-sur-Agout
JOURNÉE FAMILLES Cour du Viguier La Salvetat-sur-Agout vendredi 14 août 2026.
La Salvetat-sur-Agout
JOURNÉE FAMILLES
Cour du Viguier Ancienne mairie La Salvetat-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
– Jeux Rêves avec Milan Badiane: Jeux d’adresse, d’équipes etc…
-Spectacle de magie
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Cour du Viguier Ancienne mairie La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 33 15 39 50
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English :
– R%EAves Games with Milan Badiane: Games of skill, team games, etc…
-Magic show
L’événement JOURNÉE FAMILLES La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-06-13 par 34 ADT34
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