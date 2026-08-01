Journée festive du 16 août à Glanges Glanges
dimanche 16 août 2026 · Glanges
Informations pratiques
Glanges
Journée festive du 16 août à Glanges
Le bourg Glanges Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Journée festive à Glanges. Le COMDEF vous donne rendez-vous pour une journée placée sous le signe de la convivialité, du sport et de la gourmandise !
Au programme
Le matin Vente de galetous.
Randonnée de 10 km autour du village.
Départ à 9 h devant la mairie.
Parcours accessible à tous, dans une ambiance nature et conviviale.
L’après-midi Concours de pétanque en triplette.
Inscriptions sur place à partir de 13 h.
Participation 5 € par personne.
Toute la journée
Le restaurant L’Escaliburg vous propose son menu moules-frites. Réservation conseillée au 07 50 38 28 35.
Buvette et restauration seront également disponibles sur place.
Une belle occasion de partager un moment festif en famille ou entre amis dans une ambiance chaleureuse. Venez nombreux profiter de cette journée d’animations à Glanges ! .
Le bourg Glanges 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesglanges@gmail.com
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English : Journée festive du 16 août à Glanges
L’événement Journée festive du 16 août à Glanges Glanges a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Briance Sud Haute-Vienne