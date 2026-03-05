Journée festive du Tout Petit Festival Biars-sur-Cère
Journée festive du Tout Petit Festival Biars-sur-Cère mercredi 27 mai 2026.
Journée festive du Tout Petit Festival
94 Avenue de la République Biars-sur-Cère Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Dans le cadre du Tout Petit Festival, profitez d’activités tout au long de la journée ; lectures, ateliers… et toutes les 30 minutes, venez assister à VSKNHA, un insolite spectacle d’objets en caravane !
Tout public à partir de 3 ans, sur réservation
Dans le cadre du Tout Petit Festival, profitez d’activités tout au long de la journée ; lectures, ateliers… et toutes les 30 minutes, venez assister à VSKNHA, un insolite spectacle d’objets en caravane !
Tout public à partir de 3 ans, sur réservation
.
94 Avenue de la République Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 03 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Tout Petit Festival, enjoy activities throughout the day; readings, workshops? and every 30 minutes, come and see VSKNHA, an unusual show of objects in a caravan!
All ages 3 and up, on reservation
L’événement Journée festive du Tout Petit Festival Biars-sur-Cère a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Vallée de la Dordogne