Journée festive du Tout Petit Festival Biars-sur-Cère

Journée festive du Tout Petit Festival

94 Avenue de la République Biars-sur-Cère Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 10:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Dans le cadre du Tout Petit Festival, profitez d’activités tout au long de la journée ; lectures, ateliers… et toutes les 30 minutes, venez assister à VSKNHA, un insolite spectacle d’objets en caravane !

Tout public à partir de 3 ans, sur réservation

94 Avenue de la République Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 03 79

English :

As part of the Tout Petit Festival, enjoy activities throughout the day; readings, workshops? and every 30 minutes, come and see VSKNHA, an unusual show of objects in a caravan!

All ages 3 and up, on reservation

