Nomades des terres Tournée en Calèche Médiation vivante et artistique

Biars-sur-Cère Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-25

Tournée à la rencontre des personnes âgées et en situation de handicap pour des ateliers artistiques et de médiation par le cheval pour un recueil des mémoires et la co-création de spectacles participatifs

Sur réservation

Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie

English :

Tour to meet elderly and disabled people for artistic and mediation workshops using horses to collect memories and co-create participatory shows

On reservation

