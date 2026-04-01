JOURNEE FESTIVE ET SOLIDAIRE SALLE DES FETES Digoin
JOURNEE FESTIVE ET SOLIDAIRE SALLE DES FETES Digoin dimanche 26 avril 2026.
Digoin
JOURNEE FESTIVE ET SOLIDAIRE
SALLE DES FETES 3 Rue de la Barre Digoin Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 23:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Venez partager un moment convivial, festif et engagé à Digoin !
Au programme: spectacle de magie pour petits et grands (magicien du tour de France), repas aux saveurs africaines et concert pop-rock (groupe Groove laporte) en soirée. Le tout au profit de l’association solidarité Baskouré, pour soutenir ses actions au Burkina Faso.
Buvette, snack sur place. .
SALLE DES FETES 3 Rue de la Barre Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 05 18 88 63 solidarite.baskoure@gmail.com
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English : JOURNEE FESTIVE ET SOLIDAIRE
L’événement JOURNEE FESTIVE ET SOLIDAIRE Digoin a été mis à jour le 2026-04-14 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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