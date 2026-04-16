JOURNEE FESTIVE ET SOLIDAIRE Digoin
JOURNEE FESTIVE ET SOLIDAIRE Digoin samedi 25 avril 2026.
Digoin
JOURNEE FESTIVE ET SOLIDAIRE
SALLE DES FETES Digoin Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Samedi 25 avril, Salle des fêtes Venez partager un moment convivial, festif et engagé à Digoin. Au programme 16H30 spectacle de magie pour petits et grands, 5 euros l’entrée (magicien du tour de France). Repas aux saveurs africaines avec concert pop-rock-funk (groupe Groove Laporte) pour finir la journée en musique; Repas sur réservation à partir de 18H30 ( 15 euros: poulet, riz sauce arachide ou yassa, pana cotta au bissap). Buvette, snack sur place.
Tous les bénéfices seront reversés à l’association Solidarité Baskouré pour soutenir ses actions au Burkina Faso
Une journée placée sous le signe du partage, de la solidarité et de la bonne humeur. .
SALLE DES FETES Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 87 35 04 solidarite.baskoure@gmail.com
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English : JOURNEE FESTIVE ET SOLIDAIRE
L’événement JOURNEE FESTIVE ET SOLIDAIRE Digoin a été mis à jour le 2026-04-09 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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