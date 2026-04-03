Informations pratiques

Saintes-Maries-de-la-Mer

Journée Flamenca du jumelage Saintes Maries Villamanrique de la Condesa

Dimanche 4 octobre 2026. Place Villamanrique Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Journée Flamenca Jumelage Saintes Maries Villamanrique de la Condesa

.

Place Villamanrique Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur jumelagesmmvc@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flamenco Day: Sister City Exchange Between Saintes-Maries and Villamanrique de la Condesa

L’événement Journée Flamenca du jumelage Saintes Maries Villamanrique de la Condesa Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer