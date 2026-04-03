Journée Flamenca du jumelage Saintes Maries Villamanrique de la Condesa Saintes-Maries-de-la-Mer
dimanche 4 octobre 2026 · Saintes-Maries-de-la-Mer
Informations pratiques
Saintes-Maries-de-la-Mer
Journée Flamenca du jumelage Saintes Maries Villamanrique de la Condesa
Dimanche 4 octobre 2026. Place Villamanrique Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Journée Flamenca Jumelage Saintes Maries Villamanrique de la Condesa
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Place Villamanrique Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur jumelagesmmvc@gmail.com
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English :
Flamenco Day: Sister City Exchange Between Saintes-Maries and Villamanrique de la Condesa
L’événement Journée Flamenca du jumelage Saintes Maries Villamanrique de la Condesa Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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