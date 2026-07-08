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AGENDA · Peyrehorade

Journée Gasconne Peyrehorade

mercredi 29 juillet 2026 · Peyrehorade

Journée Gasconne Peyrehorade

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Adresse
Au Sablot
Ville
40300 Peyrehorade
Département
Landes
Tarif

Peyrehorade

Journée Gasconne

Au Sablot Peyrehorade Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Venez assister à la traditionnelle journée gasconne avec au programme Animations gratuites avec poterie, tir à l’arc,lancer de hachette, table ronde, balade en calèche, jeux, ferme pédagogique, parcours d’échasses, comice agricole, spectacle chancaire, repas des éleveurs.
Venez assister à la traditionnelle journée gasconne avec au programme
– 9h/18h animations gratuites avec poterie, tir à l’arc,lancer de hachette, table ronde, balade en calèche, jeux, ferme pédagogique, parcours d’échasses
– 16h comice agricole
– 19h spectacle chancaires
– 20h30 repas des éleveurs et bal animé par Hesti music et E be Haut
Réservation sur place dès 9h.   .

Au Sablot Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 60 20 

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English : Journée Gasconne

Wednesday July 30 sees the traditional Gasconne Day, with a full day-long program. All-day entertainment, shows, comice and breeders’ dinner. The Comice will start at 5pm, followed by a show and the famous Breeders’ Dinner.

L’événement Journée Gasconne Peyrehorade a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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