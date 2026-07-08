Informations pratiques

Peyrehorade

Journée Gasconne

Au Sablot Peyrehorade Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Venez assister à la traditionnelle journée gasconne avec au programme Animations gratuites avec poterie, tir à l’arc,lancer de hachette, table ronde, balade en calèche, jeux, ferme pédagogique, parcours d’échasses, comice agricole, spectacle chancaire, repas des éleveurs.

Venez assister à la traditionnelle journée gasconne avec au programme

– 9h/18h animations gratuites avec poterie, tir à l’arc,lancer de hachette, table ronde, balade en calèche, jeux, ferme pédagogique, parcours d’échasses

– 16h comice agricole

– 19h spectacle chancaires

– 20h30 repas des éleveurs et bal animé par Hesti music et E be Haut

Réservation sur place dès 9h. .

Au Sablot Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 60 20

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English : Journée Gasconne

Wednesday July 30 sees the traditional Gasconne Day, with a full day-long program. All-day entertainment, shows, comice and breeders’ dinner. The Comice will start at 5pm, followed by a show and the famous Breeders’ Dinner.

L’événement Journée Gasconne Peyrehorade a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Pays d’Orthe et Arrigans