Journée Gasconne Peyrehorade
mercredi 29 juillet 2026 · Peyrehorade
Informations pratiques
Peyrehorade
Journée Gasconne
Au Sablot Peyrehorade Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Venez assister à la traditionnelle journée gasconne avec au programme Animations gratuites avec poterie, tir à l’arc,lancer de hachette, table ronde, balade en calèche, jeux, ferme pédagogique, parcours d’échasses, comice agricole, spectacle chancaire, repas des éleveurs.
Venez assister à la traditionnelle journée gasconne avec au programme
– 9h/18h animations gratuites avec poterie, tir à l’arc,lancer de hachette, table ronde, balade en calèche, jeux, ferme pédagogique, parcours d’échasses
– 16h comice agricole
– 19h spectacle chancaires
– 20h30 repas des éleveurs et bal animé par Hesti music et E be Haut
Réservation sur place dès 9h. .
Au Sablot Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 60 20
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English : Journée Gasconne
Wednesday July 30 sees the traditional Gasconne Day, with a full day-long program. All-day entertainment, shows, comice and breeders’ dinner. The Comice will start at 5pm, followed by a show and the famous Breeders’ Dinner.
L’événement Journée Gasconne Peyrehorade a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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