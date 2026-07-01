Informations pratiques

La Salvetat-sur-Agout

JOURNÉE GÉNÉALOGIE

Salle de la mairie La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Aide à la recherche généalogique.

L’association Centre de Recherches du Patrimoine de Rieumontagné vous propose une journée consacrée à la généalogie afin de vous aider dans vos recherches sur vos ancêtres.

Samedi 11 juillet 2026

Salle de la Mairie 34330 La Salvetat-sur-Agout

De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Venez découvrir l’histoire de votre famille et bénéficier de conseils pour débuter ou poursuivre vos recherches généalogiques.

Renseignements 05 63 37 12 29. .

Salle de la mairie La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 5 63 37 12 29 rieumontagne@cchautlanguedoc.fr

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English : JOURNÉE GÉNÉALOGIE

Help with genealogical research.

L’événement JOURNÉE GÉNÉALOGIE La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34