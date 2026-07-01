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AGENDA · La Salvetat-sur-Agout

JOURNÉE GÉNÉALOGIE La Salvetat-sur-Agout

samedi 11 juillet 2026 · La Salvetat-sur-Agout

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Adresse
Salle de la mairie
Ville
34330 La Salvetat-sur-Agout
Département
Hérault
Tarif

La Salvetat-sur-Agout

JOURNÉE GÉNÉALOGIE

Salle de la mairie La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Aide à la recherche généalogique.
L’association Centre de Recherches du Patrimoine de Rieumontagné vous propose une journée consacrée à la généalogie afin de vous aider dans vos recherches sur vos ancêtres.
Samedi 11 juillet 2026
Salle de la Mairie 34330 La Salvetat-sur-Agout
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Venez découvrir l’histoire de votre famille et bénéficier de conseils pour débuter ou poursuivre vos recherches généalogiques.
Renseignements 05 63 37 12 29.   .

Salle de la mairie La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 5 63 37 12 29  rieumontagne@cchautlanguedoc.fr

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English : JOURNÉE GÉNÉALOGIE

Help with genealogical research.

L’événement JOURNÉE GÉNÉALOGIE La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34

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