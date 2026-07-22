Journée glisse & environnement Agon-Coutainville
dimanche 9 août 2026 · Agon-Coutainville
Informations pratiques
Agon-Coutainville
Journée glisse & environnement
Place du Général de Gaulle Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Journée Glisse & environnement initiations skimboard, skateboard, pirogue tahitienne, escalade, BMX flat, cerfs-volants free-style, village environnemental, concerts et DJ set en soirée.
Rendez-vous dès 10h, place de Gaulle à Agon-Coutainville. .
Place du Général de Gaulle Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 76 67 34
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English : Journée glisse & environnement
L’événement Journée glisse & environnement Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme
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