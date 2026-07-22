Informations pratiques

Agon-Coutainville

Journée glisse & environnement

Place du Général de Gaulle Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Journée Glisse & environnement initiations skimboard, skateboard, pirogue tahitienne, escalade, BMX flat, cerfs-volants free-style, village environnemental, concerts et DJ set en soirée.

Rendez-vous dès 10h, place de Gaulle à Agon-Coutainville. .

Place du Général de Gaulle Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 76 67 34

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English : Journée glisse & environnement

L’événement Journée glisse & environnement Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme