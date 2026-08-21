Informations pratiques

Pujo-le-Plan

Journée grillades & pétanque

Foyer salle de l’église Pujo-le-Plan Landes

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 12:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Faut-il absolument une bonne raison pour se retrouver ? Non, des grillades, des boules de pétanque avec le cochonnet et des sourires sont les ingrédients suffisants pour passer une superbe journée !

Pensez donc à vous inscrire pour pouvoir y participer !

Faut-il absolument une bonne raison pour se retrouver ? Non, des grillades, des boules de pétanque avec le cochonnet et des sourires sont les ingrédients suffisants pour passer une superbe journée !

Pensez donc à vous inscrire pour pouvoir y participer ! .

Foyer salle de l’église Pujo-le-Plan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 82 48 41 detenteetloisirspujo@gmail.com

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English : Journée grillades & pétanque

Do you need a good reason to get together? No, just a few grilled meats, a few pétanque balls and a few smiles are all you need for a great day out!

So don’t forget to sign up to take part!

L’événement Journée grillades & pétanque Pujo-le-Plan a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Landes d’Armagnac