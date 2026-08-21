Journée grillades & pétanque Pujo-le-Plan
samedi 5 septembre 2026 · Pujo-le-Plan
Informations pratiques
Pujo-le-Plan
Journée grillades & pétanque
Foyer salle de l’église Pujo-le-Plan Landes
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 12:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Faut-il absolument une bonne raison pour se retrouver ? Non, des grillades, des boules de pétanque avec le cochonnet et des sourires sont les ingrédients suffisants pour passer une superbe journée !
Pensez donc à vous inscrire pour pouvoir y participer !
Faut-il absolument une bonne raison pour se retrouver ? Non, des grillades, des boules de pétanque avec le cochonnet et des sourires sont les ingrédients suffisants pour passer une superbe journée !
Pensez donc à vous inscrire pour pouvoir y participer ! .
Foyer salle de l’église Pujo-le-Plan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 82 48 41 detenteetloisirspujo@gmail.com
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English : Journée grillades & pétanque
Do you need a good reason to get together? No, just a few grilled meats, a few pétanque balls and a few smiles are all you need for a great day out!
So don’t forget to sign up to take part!
L’événement Journée grillades & pétanque Pujo-le-Plan a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Landes d’Armagnac
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