Informations pratiques

Journée IA et évaluation Campus de Beaulieu Rennes Vendredi 9 octobre, 08h30 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

L’objectif de cette journée : accompagner les enseignants dans leur réflexion sur l’évaluation des apprentissages à l’ère de l’IA.

Vendredi 9 octobre sur le campus de Beaulieu à Rennes, la communauté enseignante de l’Université de Rennes sera conviée à une journée d’ateliers, de conférence et table-ronde sur le thème de l’IA et de l’évaluation.

Le programme s’articulera sur deux aspects principaux : **l’IA dans les travaux des étudiants et l’IA comme assistance à l’enseignant.** Un complément sera apporté sur la charte de l’IA à l’Université de Rennes.

Le programme détaillé sera mis en ligne à la rentrée. La modalité de participation sera le présentiel. Des replays de certains temps forts de la journée pourront être proposés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-09T08:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-09T16:30:00.000+02:00

1



Campus de Beaulieu Rennes Rennes Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

