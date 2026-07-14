Journée IA et évaluation Campus de Beaulieu Rennes
vendredi 9 octobre 2026 · Campus de Beaulieu · Rennes
Informations pratiques
Journée IA et évaluation Campus de Beaulieu Rennes Vendredi 9 octobre, 08h30 Ille-et-Vilaine
Sur inscription
L’objectif de cette journée : accompagner les enseignants dans leur réflexion sur l’évaluation des apprentissages à l’ère de l’IA.
Vendredi 9 octobre sur le campus de Beaulieu à Rennes, la communauté enseignante de l’Université de Rennes sera conviée à une journée d’ateliers, de conférence et table-ronde sur le thème de l’IA et de l’évaluation.
Le programme s’articulera sur deux aspects principaux : **l’IA dans les travaux des étudiants et l’IA comme assistance à l’enseignant.** Un complément sera apporté sur la charte de l’IA à l’Université de Rennes.
Le programme détaillé sera mis en ligne à la rentrée. La modalité de participation sera le présentiel. Des replays de certains temps forts de la journée pourront être proposés.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-09T08:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-09T16:30:00.000+02:00
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Campus de Beaulieu Rennes Rennes Ille-et-Vilaine
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