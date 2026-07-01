Journée intergénérationnelle Trucy-l’Orgueilleux
mardi 21 juillet 2026 · Trucy-l'Orgueilleux
Informations pratiques
Trucy-l’Orgueilleux
Journée intergénérationnelle
Trucy-l’Orgueilleux Trucy-l’Orgueilleux Nièvre
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 12:00:00
fin : 2026-07-21 17:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Un moment de partage, de rires et de convivialité pour toutes les générations ! Repas froid, loto avec des lots à gagner Inscription 03 86 24 44 19 Par l’Espace Social des Vaux d’Yonne .
Trucy-l’Orgueilleux Trucy-l’Orgueilleux 58460 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 44 19
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English : Journée intergénérationnelle
L’événement Journée intergénérationnelle Trucy-l’Orgueilleux a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Clamecy Haut Nivernais
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