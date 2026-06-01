Cabourg

Journée internationale du Yoga

Plage devant Thalazur Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:30:00

fin : 2026-06-21 16:30:00

Date(s) :

2026-06-21

À l’occasion de la Journée Internationale du Yoga, venez profiter d’une séance gratuite d’Hatha Yoga d’une heure en plein air, animée par Sharon Walia.

À l’occasion de la Journée Internationale du Yoga, venez profiter d’une séance gratuite d’Hatha Yoga d’une heure en plein air, animée par Sharon Walia !

Un moment de détente et de recentrage, face à la mer, sur la plage située devant le Thalazur de Cabourg. Accessible à tous niveaux, cette pratique douce est idéale pour découvrir le yoga ou simplement se reconnecter à soi dans un cadre apaisant.

Pensez à apporter tapis, serviette et bouteille d’eau. .

Plage devant Thalazur Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 6 09 98 37 45 sharonwalia.art@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée internationale du Yoga

On the occasion of International Yoga Day, come and enjoy a free one-hour outdoor Hatha Yoga session, led by Sharon Walia.

L’événement Journée internationale du Yoga Cabourg a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Cabourg