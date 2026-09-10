Journée jeux de société La mer monte ! Bibliothèque Agon-Coutainville
mercredi 21 octobre 2026 · Bibliothèque · Agon-Coutainville
Informations pratiques
Agon-Coutainville
Journée jeux de société La mer monte !
Bibliothèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 10:00:00
fin : 2026-10-21 12:00:00
Date(s) :
2026-10-21
Journée jeux de société La mer monte ! découverte de jeux avec le PPA et la ludothèque des Unelles, tout public.
Rendez-vous de 10h-12h & 14h-17h à la médiathèque d’Agon-Coutainville. .
Bibliothèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 30 77
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English : Journée jeux de société La mer monte !
L’événement Journée jeux de société La mer monte ! Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-08-08 par Coutances Tourisme
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