Journée jeux de société La mer monte ! Bibliothèque Agon-Coutainville

Informations pratiques

Agon-Coutainville

Journée jeux de société La mer monte !

Bibliothèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 10:00:00

fin : 2026-10-21 12:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Journée jeux de société La mer monte ! découverte de jeux avec le PPA et la ludothèque des Unelles, tout public.

Rendez-vous de 10h-12h & 14h-17h à la médiathèque d’Agon-Coutainville. .

Bibliothèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 30 77

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English : Journée jeux de société La mer monte !

L’événement Journée jeux de société La mer monte ! Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-08-08 par Coutances Tourisme