Journée jeux de sociétés CafeMusic Mont-de-Marsan

Journée jeux de sociétés

CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Plusieurs jeux de société sont à votre disposition. En duo, en famille, entre amis ou pour le challenge, venez partager un moment convivial.

Si vous le souhaitez, vous pouvez venir avec vos propres jeux.

La soirée est gratuite et ouverte à tous. .

CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 92 92

English : Journée jeux de sociétés

