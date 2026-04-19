Journée jeux & karaoké Le Champenois Champagne
Journée jeux & karaoké Le Champenois Champagne samedi 16 mai 2026.
Champagne
Journée jeux & karaoké
Le Champenois 21 Place de la Fontaine Champagne Ardèche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 13:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Profitez d’une journée divertissante avec des jeux de société à partir de 13h30, suivie d’une soirée karaoké dès 19h. Une planche dînatoire est disponible sur place pour accompagner les festivités.
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Le Champenois 21 Place de la Fontaine Champagne 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 98 71 68
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English :
Enjoy a fun-filled day with board games from 1:30pm, followed by a karaoke night from 7pm. A plank dinner is available on site to accompany the festivities.
L’événement Journée jeux & karaoké Champagne a été mis à jour le 2026-04-19 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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