Journée jeux & karaoké Le Champenois Champagne

Champagne

Journée jeux & karaoké

Le Champenois 21 Place de la Fontaine Champagne Ardèche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 13:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Profitez d’une journée divertissante avec des jeux de société à partir de 13h30, suivie d’une soirée karaoké dès 19h. Une planche dînatoire est disponible sur place pour accompagner les festivités.

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Le Champenois 21 Place de la Fontaine Champagne 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 98 71 68

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English :

Enjoy a fun-filled day with board games from 1:30pm, followed by a karaoke night from 7pm. A plank dinner is available on site to accompany the festivities.

L’événement Journée jeux & karaoké Champagne a été mis à jour le 2026-04-19 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche