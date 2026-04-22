RDV Electro à Champagne rue des Écoles Champagne

Champagne

RDV Electro à Champagne

rue des Écoles Terrain en herbe derrière l’école Champagne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:00:00

fin : 2026-07-16 00:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Concert musique électro.

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rue des Écoles Terrain en herbe derrière l’école Champagne 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 02 61

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English : Electro rendezvous in Champagne

Electronic music concert.

L’événement RDV Electro à Champagne Champagne a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Rochefort Océan