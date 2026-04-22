RDV Electro à Champagne rue des Écoles Champagne
RDV Electro à Champagne rue des Écoles Champagne jeudi 16 juillet 2026.
Champagne
RDV Electro à Champagne
rue des Écoles Terrain en herbe derrière l’école Champagne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:00:00
fin : 2026-07-16 00:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Concert musique électro.
.
rue des Écoles Terrain en herbe derrière l’école Champagne 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 02 61
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English : Electro rendezvous in Champagne
Electronic music concert.
L’événement RDV Electro à Champagne Champagne a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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