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RDV Electro à Champagne rue des Écoles Champagne

RDV Electro à Champagne rue des Écoles Champagne jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : rue des Écoles

Adresse : Terrain en herbe derrière l’école

Ville : 17620 Champagne

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Champagne

RDV Electro à Champagne

rue des Écoles Terrain en herbe derrière l’école Champagne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:00:00
fin : 2026-07-16 00:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Concert musique électro.
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rue des Écoles Terrain en herbe derrière l’école Champagne 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 02 61 

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English : Electro rendezvous in Champagne

Electronic music concert.

L’événement RDV Electro à Champagne Champagne a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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