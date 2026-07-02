Journées européennes du patrimoine à Champagne Église Saint-André Champagne

Informations pratiques

Champagne

Journées européennes du patrimoine à Champagne

Église Saint-André Avenue René Caillé Champagne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Ouverture de l’église au public

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Église Saint-André Avenue René Caillé Champagne 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 02 61 mairie@champagne17.fr

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English : Heritage Days at Champagne

The church is open to the public

L’événement Journées européennes du patrimoine à Champagne Champagne a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Rochefort Océan