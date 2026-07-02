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AGENDA · Champagne

Journées européennes du patrimoine à Champagne Église Saint-André Champagne

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-André · Champagne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Église Saint-André
Adresse
Avenue René Caillé
Ville
17620 Champagne
Département
Charente-Maritime
Tarif

Champagne

Journées européennes du patrimoine à Champagne

Église Saint-André Avenue René Caillé Champagne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Ouverture de l’église au public
  .

Église Saint-André Avenue René Caillé Champagne 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 02 61  mairie@champagne17.fr

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English : Heritage Days at Champagne

The church is open to the public

L’événement Journées européennes du patrimoine à Champagne Champagne a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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