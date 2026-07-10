Brunch vigneron au Domaine Grenier Domaine François Grenier Champagne
dimanche 18 octobre 2026 · Domaine François Grenier · Champagne
Informations pratiques
Champagne
Brunch vigneron au Domaine Grenier
Domaine François Grenier 20 route du Saint-Joseph Champagne Ardèche
Tarif : 37 – 37 – 37 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 11:00:00
fin : 2026-10-18 13:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Clôturez le week-end par un délicieux brunch au pied des vignes ! Le Domaine Grenier vous accueille avec un restaurateur local (bientôt dévoilé) pour faire vibrer vos papilles.
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Domaine François Grenier 20 route du Saint-Joseph Champagne 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 33 24 51 contact@ardechegrandair.com
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English :
Round off the weekend with a delicious brunch amongst the vineyards! Domaine Grenier welcomes you, in partnership with a local restaurateur (to be announced shortly), to treat your taste buds to a real feast.
L’événement Brunch vigneron au Domaine Grenier Champagne a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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