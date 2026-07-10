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AGENDA · Champagne

Brunch vigneron au Domaine Grenier Domaine François Grenier Champagne

dimanche 18 octobre 2026 · Domaine François Grenier · Champagne

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Domaine François Grenier
Adresse
20 route du Saint-Joseph
Ville
07340 Champagne
Département
Ardèche
Tarif
37 37 37

Champagne

Brunch vigneron au Domaine Grenier

Domaine François Grenier 20 route du Saint-Joseph Champagne Ardèche

Tarif : 37 – 37 – 37 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 11:00:00
fin : 2026-10-18 13:00:00

Date(s) :
2026-10-18

Clôturez le week-end par un délicieux brunch au pied des vignes ! Le Domaine Grenier vous accueille avec un restaurateur local (bientôt dévoilé) pour faire vibrer vos papilles.
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Domaine François Grenier 20 route du Saint-Joseph Champagne 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 33 24 51  contact@ardechegrandair.com

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English :

Round off the weekend with a delicious brunch amongst the vineyards! Domaine Grenier welcomes you, in partnership with a local restaurateur (to be announced shortly), to treat your taste buds to a real feast.

L’événement Brunch vigneron au Domaine Grenier Champagne a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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