Rando wine au Domaine Grenier Domaine François Grenier Champagne
samedi 17 octobre 2026 · Domaine François Grenier · Champagne
Informations pratiques
Champagne
Rando wine au Domaine Grenier
Domaine François Grenier 20, impasse Saint-Joseph Champagne Ardèche
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:30:00
fin : 2026-10-17 12:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Profitez d’une randonnée guidée par François Grenier, au milieu des vignobles de St Joseph, sur les hauteurs de Saint-Désirat, afin de profiter d’un splendide panorama sur le Rhône. Puis une petite dégustation de vins du domaine.
.
Domaine François Grenier 20, impasse Saint-Joseph Champagne 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 33 24 51 contact@ardechegrandair.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Wine walk at Domaine Grenier
Enjoy a guided walk led by François Grenier through the vineyards of St Joseph, on the hills above Saint-Désirat, where you can take in a splendid panoramic view of the Rhône. This will be followed by a short wine tasting of the estate’s wines.
L’événement Rando wine au Domaine Grenier Champagne a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche