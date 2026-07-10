UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Champagne

Rando wine au Domaine Grenier Domaine François Grenier Champagne

samedi 17 octobre 2026 · Domaine François Grenier · Champagne

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Domaine François Grenier
Adresse
20, impasse Saint-Joseph
Ville
07340 Champagne
Département
Ardèche
Tarif
12 12 12

Champagne

Rando wine au Domaine Grenier

Domaine François Grenier 20, impasse Saint-Joseph Champagne Ardèche

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:30:00
fin : 2026-10-17 12:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Profitez d’une randonnée guidée par François Grenier, au milieu des vignobles de St Joseph, sur les hauteurs de Saint-Désirat, afin de profiter d’un splendide panorama sur le Rhône. Puis une petite dégustation de vins du domaine.
  .

Domaine François Grenier 20, impasse Saint-Joseph Champagne 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 33 24 51  contact@ardechegrandair.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Wine walk at Domaine Grenier

Enjoy a guided walk led by François Grenier through the vineyards of St Joseph, on the hills above Saint-Désirat, where you can take in a splendid panoramic view of the Rhône. This will be followed by a short wine tasting of the estate’s wines.

L’événement Rando wine au Domaine Grenier Champagne a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

À voir aussi à Champagne (Ardèche)