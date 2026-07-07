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AGENDA · Champagné

Champion d’avril parc de l’huisne Champagné

jeudi 1 avril 2027 · parc de l'huisne · Champagné

Informations pratiques

Début
jeudi 1 avril 2027
Fin
dimanche 4 avril 2027
Heure de début
10:00:00
Lieu
parc de l'huisne
Adresse
le moulin
Ville
72470 Champagné
Département
Sarthe
Tarif

Champagné

Champion d’avril

parc de l’huisne le moulin Champagné Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-01 10:00:00
fin : 2027-04-04

Date(s) :
2027-04-01

venez chercher les poissons d’avril et lire les blagues ou faire les défis en les laissant sur place pour les personnes suivantes
  .

parc de l’huisne le moulin Champagné 72470 Sarthe Pays de la Loire   accueil@animationstourismechampagne.com

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English :

come and get your April Fools’ and read the jokes or take part in the challenges, leaving them on site for the following people

L’événement Champion d’avril Champagné a été mis à jour le 2026-07-07 par CDT72

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