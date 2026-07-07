Champion d’avril parc de l’huisne Champagné

Informations pratiques

Champagné

Champion d’avril

parc de l’huisne le moulin Champagné Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-01 10:00:00

fin : 2027-04-04

Date(s) :

2027-04-01

venez chercher les poissons d’avril et lire les blagues ou faire les défis en les laissant sur place pour les personnes suivantes

.

parc de l’huisne le moulin Champagné 72470 Sarthe Pays de la Loire accueil@animationstourismechampagne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

come and get your April Fools’ and read the jokes or take part in the challenges, leaving them on site for the following people

L’événement Champion d’avril Champagné a été mis à jour le 2026-07-07 par CDT72