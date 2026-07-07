Champion d’avril parc de l’huisne Champagné
jeudi 1 avril 2027 · parc de l'huisne · Champagné
Informations pratiques
Champagné
Champion d’avril
parc de l’huisne le moulin Champagné Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-01 10:00:00
fin : 2027-04-04
Date(s) :
2027-04-01
venez chercher les poissons d’avril et lire les blagues ou faire les défis en les laissant sur place pour les personnes suivantes
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parc de l’huisne le moulin Champagné 72470 Sarthe Pays de la Loire accueil@animationstourismechampagne.com
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English :
come and get your April Fools’ and read the jokes or take part in the challenges, leaving them on site for the following people
L’événement Champion d’avril Champagné a été mis à jour le 2026-07-07 par CDT72
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