Wine Notes au Domaine Grenier Domaine François Grenier Champagne

Informations pratiques

Champagne

Wine Notes au Domaine Grenier

Domaine François Grenier 20, impasse Saint-Joseph Champagne Ardèche

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 18:30:00

fin : 2026-10-17 20:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Venez découvrir un concert insolite, directement chez le vigneron. François Grenier vous accueille au sein de son domaine pour un concert suivi d’une dégustation de vins.



Nom du groupe à venir !

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Domaine François Grenier 20, impasse Saint-Joseph Champagne 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 33 24 51 contact@ardechegrandair.com

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English : Wine Notes at Domaine Grenier

Come and experience a unique concert, right at the winemaker’s estate. François Grenier welcomes you to his estate for a concert followed by a wine tasting.



Band name to be announced!

L’événement Wine Notes au Domaine Grenier Champagne a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche