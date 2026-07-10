Wine Notes au Domaine Grenier Domaine François Grenier Champagne
samedi 17 octobre 2026 · Domaine François Grenier · Champagne
Informations pratiques
Champagne
Wine Notes au Domaine Grenier
Domaine François Grenier 20, impasse Saint-Joseph Champagne Ardèche
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 18:30:00
fin : 2026-10-17 20:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Venez découvrir un concert insolite, directement chez le vigneron. François Grenier vous accueille au sein de son domaine pour un concert suivi d’une dégustation de vins.
Nom du groupe à venir !
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Domaine François Grenier 20, impasse Saint-Joseph Champagne 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 33 24 51 contact@ardechegrandair.com
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English : Wine Notes at Domaine Grenier
Come and experience a unique concert, right at the winemaker’s estate. François Grenier welcomes you to his estate for a concert followed by a wine tasting.
Band name to be announced!
L’événement Wine Notes au Domaine Grenier Champagne a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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