UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Champagne

Champagne en fête 2026 rue des Écoles Champagne

vendredi 21 août 2026 · rue des Écoles · Champagne

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
rue des Écoles
Adresse
Terrain à côté des écoles
Ville
17620 Champagne
Département
Charente-Maritime
Tarif

Champagne

Champagne en fête 2026

rue des Écoles Terrain à côté des écoles Champagne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Soirée gratuite et festive à Champagne !
  .

rue des Écoles Terrain à côté des écoles Champagne 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 02 61  mairie@champagne17.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Champagne Festival 2026

A free, festive evening in Champagne!

L’événement Champagne en fête 2026 Champagne a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan

À voir aussi à Champagne (Charente-Maritime)