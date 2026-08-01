AGENDA · Champagne
Champagne en fête 2026 rue des Écoles Champagne
vendredi 21 août 2026 · rue des Écoles · Champagne
Informations pratiques
Champagne
Champagne en fête 2026
rue des Écoles Terrain à côté des écoles Champagne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Soirée gratuite et festive à Champagne !
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rue des Écoles Terrain à côté des écoles Champagne 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 02 61 mairie@champagne17.fr
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English : Champagne Festival 2026
A free, festive evening in Champagne!
L’événement Champagne en fête 2026 Champagne a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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