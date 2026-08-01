Champagne en fête 2026 rue des Écoles Champagne

Informations pratiques

Champagne

Champagne en fête 2026

rue des Écoles Terrain à côté des écoles Champagne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Soirée gratuite et festive à Champagne !

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rue des Écoles Terrain à côté des écoles Champagne 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 02 61 mairie@champagne17.fr

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English : Champagne Festival 2026

A free, festive evening in Champagne!

L’événement Champagne en fête 2026 Champagne a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan