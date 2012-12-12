Rando Wine au Domaine François Grenier Domaine François Grenier Champagne
Rando Wine au Domaine François Grenier Domaine François Grenier Champagne samedi 11 juillet 2026.
Champagne
Rando Wine au Domaine François Grenier
Domaine François Grenier 20, impasse Saint-Joseph Champagne Ardèche
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:30:00
fin : 2026-07-11 12:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Profitez d’une randonnée guidée de difficulté moyenne, au milieu des vignobles de St Joseph, sur les hauteurs de Saint-Désirat, afin de profiter d’un splendide panorama sur le Rhône. Puis une petite dégustation de vins du domaine Grenier.
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Domaine François Grenier 20, impasse Saint-Joseph Champagne 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 53 70 10 contact@ardechegrandair.com
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English : Wine Walk at Domaine Grenier
Enjoy a guided hike of moderate difficulty through the vineyards of St Joseph, on the hills above Saint-Désirat, offering splendid views over the Rhône. The walk is followed by a short wine tasting at the Grenier estate.
L’événement Rando Wine au Domaine François Grenier Champagne a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche