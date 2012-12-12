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Rando Wine au Domaine François Grenier Domaine François Grenier Champagne

Rando Wine au Domaine François Grenier Domaine François Grenier Champagne samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Domaine François Grenier

Adresse : 20, impasse Saint-Joseph

Ville : 07340 Champagne

Département : Ardèche

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 12 12 12

Champagne

Rando Wine au Domaine François Grenier

Domaine François Grenier 20, impasse Saint-Joseph Champagne Ardèche

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:30:00
fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Profitez d’une randonnée guidée de difficulté moyenne, au milieu des vignobles de St Joseph, sur les hauteurs de Saint-Désirat, afin de profiter d’un splendide panorama sur le Rhône. Puis une petite dégustation de vins du domaine Grenier.
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Domaine François Grenier 20, impasse Saint-Joseph Champagne 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 53 70 10  contact@ardechegrandair.com

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English : Wine Walk at Domaine Grenier

Enjoy a guided hike of moderate difficulty through the vineyards of St Joseph, on the hills above Saint-Désirat, offering splendid views over the Rhône. The walk is followed by a short wine tasting at the Grenier estate.

L’événement Rando Wine au Domaine François Grenier Champagne a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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