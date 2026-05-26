Montséret

JOURNÉE MÉDIÉVALE

Montséret Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Plongez au cœur du Moyen Âge dès 14h avec l’ouverture de la journée médiévale et du musée/médiathèque !

Toute l’après-midi, chevaliers, écuyers, combats, jongleries, musique et animations rythmeront la fête catapulte à bonbons, atelier dessin autour du bestiaire médiéval, démonstrations de combats, tirs à la poudre noire et spectacles participatifs avec la Banda Sagana, les Compagnons d’Ancelin et la Garde de l’Alaric.

Quand le soleil déclinera, la fête se poursuivra dans une ambiance chaleureuse et spectaculaire ! Pour festoyer autour des tavernes et des campements médiévaux. La soirée s’embrasera à 22h00 avec le grand spectacle de feu Le Goupil , un final flamboyant à ne pas manquer !

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Montséret 11200 Aude Occitanie +33 6 34 96 97 02 medievale.montseret@free.fr

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English :

Plunge into the heart of the Middle Ages from 2pm with the opening of the medieval day and the museum/médiathèque!

Throughout the afternoon, knights, squires, fights, juggling, music and entertainment will set the pace for the festivities: candy catapult, medieval bestiary drawing workshop, combat demonstrations, black powder shooting and participatory shows with the Banda Sagana, the Compagnons d?Ancelin and the Garde de l?Alaric.

When the sun goes down, the festivities continue in a warm and spectacular atmosphere! Feast around taverns and medieval encampments. The evening is set ablaze at 10:00 p.m. with the grand Le Goupil fire show, a flamboyant finale not to be missed!

L’événement JOURNÉE MÉDIÉVALE Montséret a été mis à jour le 2026-05-26 par