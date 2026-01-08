Journée mondiale de l’eau au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM) Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement
Journée mondiale de l’eau au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM) Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement dimanche 22 mars 2026.
Dimanche 22 mars 2026 de 9h à 18h. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Rendez-vous au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille pour la Journée mondiale de l’eau .
La Journée mondiale de l’eau est une journée de sensibilisation à une gestion durable des ressources en eau douce. Instituée par l’Organisation des Nations Unies depuis 1992, elle est célébrée le 22 mars.
Restez connectés, programmation en cours ! .
Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Join us at Marseille’s Natural History Museum for World Water Day.
