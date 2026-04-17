Journée mondiale de l’orgue Place de l’Église Lannilis
Journée mondiale de l’orgue Place de l’Église Lannilis dimanche 3 mai 2026.
Lannilis
Journée mondiale de l’orgue
Place de l’Église Eglise de Lannilis Lannilis Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 16:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Le duo formé par Louis Abgrall (bombarde) et Adrien Cavarec (orgue) proposera une performance mêlant ces deux instruments emblématiques. L’événement est soutenu par l’association Sauvegarde du Patrimoine de Lannilis. .
Place de l’Église Eglise de Lannilis Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 6 60 04 73 87
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English : Journée mondiale de l’orgue
L’événement Journée mondiale de l’orgue Lannilis a été mis à jour le 2026-04-17 par OT PAYS DES ABERS