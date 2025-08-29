Ray Time Salle Nuit de Noces Lannilis

Ray Time

Salle Nuit de Noces 17 Rue de la Mairie Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : samedi 30 mai 2026

Début : 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Peter Butler, entouré de quatre musiciens virtuoses, rend hommage au grand Ray Charles, pianiste magnifique dont la voix incarne l’esprit « soul ». Le groupe interprète notamment quelques pépites enregistrées dans les années 50 gospel, jump blues, New Orleans… .

Salle Nuit de Noces 17 Rue de la Mairie Lannilis 29870 Finistère Bretagne

