42ème édition Tro Bro Léon Rue Audren de Kerdrel Lannilis

Lannilis

42ème édition Tro Bro Léon

Rue Audren de Kerdrel Bois du Maire Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

42EME EDITION DU TRO BRO LEON COURSE CYCLISTE

Tout le weekend de 10h00 à 18h

Tombola gratuite : de nombreux lots sont à gagner (dont une nuit dans la Maison des Gardiens de phares sur l’île Vierge), il suffit de participer pour tenter sa chance (rdv sur le stand Abers Tourisme)

Vélobattle : Deux vélos adultes et deux vélos enfants seront installés sur le stand Abers Tourisme. Petits et grands pourront faire la course pour faire grimper une jauge visible de tous.

Jeux en bois : petits et grands pourront s’amuser librement et partager un moment simple et convivial en famille ou entre amis.

Buvette et restauration sur place

Samedi

12h à 18h : friterie et buvette

12h-14h : concert du groupe Raid Larsen de Milizac

14h00-14h30 : contes avec Florence Le Dreff

14h30 15h15 : concert du groupe Raid Larsen de Milizac

15h30 16h : contes avec Florence Le Dreff

16h00 18h00 : place à la fête bretonne, musiques traditionnelles et danses, portées par le duo Klervi ha Neven et le cercle Beg An Douar

Dimanche

12h -14h : cochon grillé (Jeunes Agriculteurs)

12h : départ fictif de la course professionnelle de Lannilis

Tout au long du parcours, 30 minutes avant les coureurs, profitez d’une parade de véhicules anciens.

13h30 -16h30 : maquillage pour préparer l’arrivée des coureurs aux couleurs du Tro Bro Leon avec Breizh Artist

A partir de 15h15 : diffusion de la course en direct sur écran géant sur le village

A partir de 17h : arrivée des premiers coureurs .

Rue Audren de Kerdrel Bois du Maire Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 93

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English : 42ème édition Tro Bro Léon

L’événement 42ème édition Tro Bro Léon Lannilis a été mis à jour le 2026-04-27 par OT PAYS DES ABERS