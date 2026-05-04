Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-18 10:00 – 11:30

Gratuit : non Plein tarif 6 €, tarif réduit 5 €, groupes et scolaires 4,50€ réservation possible sur le site du cinéma Tout public

A l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité : projection du film documentaire La vie de Lise : portrait sensible d’une jeune malvoyante et de son parcours vers l’autonomie grâce à son chien guide. temps d’échanges et témoignages. présentation au public du système GRETA, audio-description et sous-titrages, mis à disposition sur leur smartphone, pour les personnes avec une déficience sensorielle.

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com https://cinemalebonnegarde.com/FR/fiche-film-cinema/M27DXM/la-vie-de-lise.html



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