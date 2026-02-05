Journée mondiale des oiseaux migrateurs Val-de-Reuil

mercredi 13 mai 2026.

Journée mondiale des oiseaux migrateurs

Réserve ornithologique de la Grande Noé, Chaussée d’Andelle Val-de-Reuil Eure

Début : 2026-05-13 09:00:00
fin : 2026-05-13 10:30:00

2026-05-13

Venez observer et entendre les oiseaux en retour de migration.   .

Réserve ornithologique de la Grande Noé, Chaussée d’Andelle Val-de-Reuil 27100 Eure Normandie +33 2 32 50 89 52 

English : Journée mondiale des oiseaux migrateurs

