Journée mondiale des oiseaux migrateurs Val-de-Reuil

Journée mondiale des oiseaux migrateurs

Réserve ornithologique de la Grande Noé, Chaussée d’Andelle Val-de-Reuil Eure

Venez observer et entendre les oiseaux en retour de migration. .

Réserve ornithologique de la Grande Noé, Chaussée d’Andelle Val-de-Reuil 27100 Eure Normandie +33 2 32 50 89 52

