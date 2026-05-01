JOURNÉE MONDIALE DU JEU Médiathèque Centrale Perpignan

Perpignan

JOURNÉE MONDIALE DU JEU

Médiathèque Centrale 15 rue Emile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Les Bibliothécaires de la Ville de Perpignan vous invitent à la troisième édition de leur Journée Mondiale du Jeu.

La place Rigaud et la rue Émile Zola se transformeront en ludothèque à ciel ouvert !

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Médiathèque Centrale 15 rue Emile Zola Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 22 mediatheque-secretariat@mairie-perpignan.com

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English :

The City of Perpignan’s librarians invite you to the third edition of their World Game Day.

Place Rigaud and Rue Émile Zola will be transformed into an open-air toy library!

L’événement JOURNÉE MONDIALE DU JEU Perpignan a été mis à jour le 2026-05-18 par PERPIGNAN TOURISME