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JOURNÉE MONDIALE DU JEU Médiathèque Centrale Perpignan

JOURNÉE MONDIALE DU JEU Médiathèque Centrale Perpignan

JOURNÉE MONDIALE DU JEU Médiathèque Centrale Perpignan samedi 23 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Centrale

Adresse : 15 rue Emile Zola

Ville : 66000 Perpignan

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Perpignan

JOURNÉE MONDIALE DU JEU

Médiathèque Centrale 15 rue Emile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Les Bibliothécaires de la Ville de Perpignan vous invitent à la troisième édition de leur Journée Mondiale du Jeu.
La place Rigaud et la rue Émile Zola se transformeront en ludothèque à ciel ouvert !
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Médiathèque Centrale 15 rue Emile Zola Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 22  mediatheque-secretariat@mairie-perpignan.com

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English :

The City of Perpignan’s librarians invite you to the third edition of their World Game Day.
Place Rigaud and Rue Émile Zola will be transformed into an open-air toy library!

L’événement JOURNÉE MONDIALE DU JEU Perpignan a été mis à jour le 2026-05-18 par PERPIGNAN TOURISME

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