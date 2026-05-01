JOURNÉE MONDIALE DU JEU Médiathèque Centrale Perpignan
JOURNÉE MONDIALE DU JEU Médiathèque Centrale Perpignan samedi 23 mai 2026.
Perpignan
JOURNÉE MONDIALE DU JEU
Médiathèque Centrale 15 rue Emile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Les Bibliothécaires de la Ville de Perpignan vous invitent à la troisième édition de leur Journée Mondiale du Jeu.
La place Rigaud et la rue Émile Zola se transformeront en ludothèque à ciel ouvert !
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Médiathèque Centrale 15 rue Emile Zola Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 22 mediatheque-secretariat@mairie-perpignan.com
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English :
The City of Perpignan’s librarians invite you to the third edition of their World Game Day.
Place Rigaud and Rue Émile Zola will be transformed into an open-air toy library!
L’événement JOURNÉE MONDIALE DU JEU Perpignan a été mis à jour le 2026-05-18 par PERPIGNAN TOURISME
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