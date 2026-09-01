JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE DE NOTRE PLANETE SUR LA RESERVE NATURELLE CONFLUENCE GARONNE-ARIEGE PLUSIEURS COMMUNES DE LA RESERVE NATURELLE CONFLUENCE GARONNE-ARIEGE Lacroix-Falgarde

Informations pratiques

Lacroix-Falgarde

JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE DE NOTRE PLANETE SUR LA RESERVE NATURELLE CONFLUENCE GARONNE-ARIEGE

PLUSIEURS COMMUNES DE LA RESERVE NATURELLE CONFLUENCE GARONNE-ARIEGE D4 Lacroix-Falgarde Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Marre des déchets dans la nature ? Le World Cleanup Day Journée mondiale du nettoyage de notre planète est de retour ! Cette initiative mondiale met à l’honneur les citoyens volontaires souhaitant dépolluer l’environnement.

Rejoignez la plus grande mobilisation citoyenne au monde en faveur de la lutte contre les déchets abandonnés. La Réserve naturelle et les communes du territoire se mobilisent pour organiser plusieurs chantiers de ramassage, et nous avons besoin de vous. Que vous soyez habitant du territoire, promeneur, membre d’une association ou simplement sensible à la protection de l’environnement, votre engagement compte. Ensemble, faisons de cette journée un temps fort pour notre Réserve naturelle et démontrons que chaque geste, aussi simple soit-il, participe à préserver durablement nos espaces naturels.

En donnant de votre temps et de votre énergie sur l’un de nos chantiers de ramassage, vous contribuez concrètement à la préservation d’un patrimoine naturel exceptionnel, à la protection de la faune et de la flore, tout en participant à un élan collectif qui rassemble chaque année des millions de citoyens dans plus de 190 pays.

GRATUIT et OUVERT à TOUS

A partir de 7 ans

Plusieurs communes de la Réserve naturelle Clermont-le-Fort, Goyrans, Labarthe-sur-Lèze, Lacroix-Falgarde, Pinsaguel, Pins-Justaret, Portet-sur-Garonne, Vernet, Vielle-Toulouse .

PLUSIEURS COMMUNES DE LA RESERVE NATURELLE CONFLUENCE GARONNE-ARIEGE D4 Lacroix-Falgarde 31120 Haute-Garonne Occitanie contact@rnr-confluence-garonne-ariege.fr

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English :

Tired of seeing trash littering the outdoors? World Cleanup Day—a global day dedicated to cleaning up our planet—is back! This global initiative highlights volunteer citizens who want to help clean up the environment.

L’événement JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE DE NOTRE PLANETE SUR LA RESERVE NATURELLE CONFLUENCE GARONNE-ARIEGE Lacroix-Falgarde a été mis à jour le 2026-09-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE