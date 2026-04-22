Vaux-sur-Mer

Journée nationale 81e anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale

Place François Courtot Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:30:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Cérémonie commémorative du 81e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre Mondiale à Vaux-sur-Mer.

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Place François Courtot Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 53 00

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English :

Commemorative ceremony for the 81st anniversary of the end of the Second World War in Vaux-sur-Mer.

L’événement Journée nationale 81e anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-22 par Mairie de Vaux-sur-mer