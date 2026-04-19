Journée nationale de la Résistance Mémorial de la Shoah Paris

Cette conférence revient sur les mécanismes d’invisibilisation de la Résistance de la France, et notamment sur ceux à l’œuvre concernant l’engagement des Juifs.

En présence de Claire Andrieu, professeure émérite en histoire contemporaine à Sciences Po Paris, Marie‑Cécile Bouju, maîtresse de conférences HDR en histoire contemporaine à l’université Paris 8, Denis Charbit, professeur de science politique à l’Open University of Israel, Jean‑Marc Dreyfus, professeur d’histoire contemporaine à l’université de Manchester, et Zoé Grumberg, chercheuse associée au Centre d’histoire de Sciences Po Paris.

Animée par Claude Bochurberg, journaliste de la mémoire.

Avec la participation musicale de Dimitri Malignan, pianiste.

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Dans le cadre de la Journée nationale de la Résistance, et à l’occasion de la publication de la revue Le Mouvement social, intitulée « Les invisibles de la Résistance. Processus et constructions », sous la direction de Claire Andrieu.

Le mercredi 27 mai 2026

de 19h00 à 21h00

payant

Tarif: 3€ à 5€

Tarif réduit pour les 18-25 ans et les seniors (sur présentation d’un justificatif)

Tarif gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les – de 18 ans (sur présentation d’un justificatif)

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-28T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-27T19:00:00+02:00_2026-05-27T21:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/journee-nationale-de-la-resistance-2026 +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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