Journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine Arès
Journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine Arès lundi 8 juin 2026.
Arès
Journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine
Monuments au morts Arès Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 12:00:00
fin : 2026-06-08
Date(s) :
2026-06-08
La journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine est célébrée chaque année le 8 juin, jour du transfert de la dépouille du Soldat Inconnu d’ Indochine à la nécropole nationale de Notre Dame de Lorette.
Tout public Gratuit. .
Monuments au morts Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès
À voir aussi à Arès (Gironde)
- Les Floralies Place Weiss Arès 30 mai 2026
- Les ateliers théâtre d’Arès font leur show ! Arès 30 mai 2026
- Semaine du Street Art Rencontre à ciel ouvert mur du stade Christian Raymond Arès 1 juin 2026
- Exposition de L4$K4R+ Salle des expositions Arès 1 juin 2026
- Tournoi de Bridge Village des Association, salle n°2 Arès 1 juin 2026