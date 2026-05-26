Arès

Journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine

Monuments au morts Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 12:00:00

fin : 2026-06-08

Date(s) :

2026-06-08

La journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine est célébrée chaque année le 8 juin, jour du transfert de la dépouille du Soldat Inconnu d’ Indochine à la nécropole nationale de Notre Dame de Lorette.

Tout public Gratuit. .

Monuments au morts Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 03

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English :

L’événement Journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès