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Journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine Arès

Journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine Arès

Journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine Arès lundi 8 juin 2026.

Adresse : Monuments au morts

Ville : 33740 Arès

Département : Gironde

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : lundi 8 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : Gratuit

Arès

Journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine

Monuments au morts Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 12:00:00
fin : 2026-06-08

Date(s) :
2026-06-08

La journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine est célébrée chaque année le 8 juin, jour du transfert de la dépouille du Soldat Inconnu d’ Indochine à la nécropole nationale de Notre Dame de Lorette.
Tout public Gratuit.   .

Monuments au morts Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 03 

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English :

L’événement Journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès

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