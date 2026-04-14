Journée Nature & Cirque, Espace culturel La Berline, Champclauson
Journée Nature & Cirque, Espace culturel La Berline, Champclauson samedi 13 juin 2026.
Journée Nature & Cirque Samedi 13 juin, 09h30 Espace culturel La Berline Gard
15€ la journée et 8€ adhésion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T09:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T09:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00
Au programme : sortie VTT le matin à travers les paysages de La Grand’Combe, puis initiation au trapèze volant ou au trampoline l’après-midi. La journée se termine par un spectacle ou une projection suivie d’un échange avec les artistes.
Une expérience accessible à toutes et tous, entre nature, sport et cirque
Infos pratiques :
Date : samedi 13 juin
À partir de 12 ans
Horaires : 9h30 – 16h30
Tarif : 15 € / personne / journée
+ 8 € d’adhésion (si non déjà prise en 2026)
Minimum 6 participant·e·s
Report possible en cas d’intempéries
Rejoignez-nous pour une journée pleine d’énergie et de découvertes
Plus d’infos : https://leslendemains.fr/events/journee-nature-et-cirque-juin26/
Réservations : https://www.helloasso.com/associations/association-les-lendemains/evenements/inscription-journee-nature-et-cirque-13-juin-2026
Espace culturel La Berline Rue de la Cantine, 30110 La Grand-Combe Champclauson 30110 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://leslendemains.fr/events/journee-nature-et-cirque-juin26/ »}] [{« link »: « https://leslendemains.fr/events/journee-nature-et-cirque-juin26/ »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/association-les-lendemains/evenements/inscription-journee-nature-et-cirque-13-juin-2026 »}]
♀️ Une journée pour bouger, s’élancer et créer ! Entre VTT, cirque et spectacle, vivez une expérience unique au cœur des Cévennes cirque pleine nature