Journée Nature & Cirque, Espace culturel La Berline, Champclauson

Journée Nature & Cirque Samedi 13 juin, 09h30 Espace culturel La Berline Gard

15€ la journée et 8€ adhésion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T09:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T09:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Au programme : sortie VTT le matin à travers les paysages de La Grand’Combe, puis initiation au trapèze volant ou au trampoline l’après-midi. La journée se termine par un spectacle ou une projection suivie d’un échange avec les artistes.

Une expérience accessible à toutes et tous, entre nature, sport et cirque

Infos pratiques :

Date : samedi 13 juin

À partir de 12 ans

Horaires : 9h30 – 16h30

Tarif : 15 € / personne / journée

+ 8 € d’adhésion (si non déjà prise en 2026)

Minimum 6 participant·e·s

Report possible en cas d’intempéries

Rejoignez-nous pour une journée pleine d’énergie et de découvertes

Plus d’infos : https://leslendemains.fr/events/journee-nature-et-cirque-juin26/

Réservations : https://www.helloasso.com/associations/association-les-lendemains/evenements/inscription-journee-nature-et-cirque-13-juin-2026

Espace culturel La Berline Rue de la Cantine, 30110 La Grand-Combe Champclauson 30110 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://leslendemains.fr/events/journee-nature-et-cirque-juin26/ »}] [{« link »: « https://leslendemains.fr/events/journee-nature-et-cirque-juin26/ »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/association-les-lendemains/evenements/inscription-journee-nature-et-cirque-13-juin-2026 »}]

‍♀️ Une journée pour bouger, s’élancer et créer ! Entre VTT, cirque et spectacle, vivez une expérience unique au cœur des Cévennes cirque pleine nature