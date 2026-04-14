Sortie de résidence – Renée Sens ou la métamorphose des chairs – Cie Les Trépidantes, Espace culturel La Berline, Champclauson

Sortie de résidence – Renée Sens ou la métamorphose des chairs – Cie Les Trépidantes Dimanche 14 juin, 17h00 Espace culturel La Berline Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T17:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T17:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

✨ Sortie de résidence à La Berline ✨

Renée Sens ou la métamorphose des chairs – Cie Les Trépidantes

Tout public – Dès 4 ans

Renée, c’est son prénom. Sens, c’est son nom. En deux mots. Comme grand-père.

Dans le huis clos de sa salle de bain, Renée se prépare pour un entretien d’embauche. Elle s’apprête, se maquille, s’habille, se palpe, se scrute, s’encourage. Et surtout, elle se regarde en face.

Son rêve ? Être invitée à la soirée karaoké du vendredi soir. Boire un café à la machine, rire avec des collègues. Bref, exister un peu dans la vie des autres. Les gestes se répètent, les pensées s’emmêlent, le corps se transforme. La brosse à dents devient micro, l’argile devient masque. Dans ce moment suspendu entre l’intime et le social, entre le ridicule et la grâce, on reconnaît la fragile dignité de celle ou celui qui, chaque matin, s’efforce d’être à la hauteur du monde.

Dimanche 14 juin

⏰ 17h

Espace Culturel La Berline

Tout public dès 4 ans

️ Entrée gratuite sur réservation

Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/association-les-lendemains/evenements/renee-sens-cie-les-trepidantes-sortie-de-residence

Plus d’infos : https://leslendemains.fr/events/les-trepidantes-650/

Espace culturel La Berline Rue de la Cantine, 30110 La Grand-Combe Champclauson 30110 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-les-lendemains/evenements/renee-sens-cie-les-trepidantes-sortie-de-residence »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/association-les-lendemains/evenements/renee-sens-cie-les-trepidantes-sortie-de-residence »}, {« link »: « https://leslendemains.fr/events/les-trepidantes-650/ »}]

Une première étape de travail ! Cirque LaBerline