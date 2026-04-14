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Journée nature et bien-être, Génolhac, Génolhac

Journée nature et bien-être, Génolhac, Génolhac

Journée nature et bien-être, Génolhac, Génolhac mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Génolhac

Adresse : 30450 Génolhac

Ville : 30450 Génolhac

Département : Gard

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Journée nature et bien-être Mercredi 29 avril, 09h30 Génolhac Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T09:30:00+02:00 – 2026-04-29T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-29T09:30:00+02:00 – 2026-04-29T16:30:00+02:00

Dès 12 ans.

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Découverte de plantes et fabrication de cosmétique.

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