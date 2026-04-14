Journée nature et bien-être, Génolhac, Génolhac
Journée nature et bien-être, Génolhac, Génolhac mercredi 29 avril 2026.
Journée nature et bien-être Mercredi 29 avril, 09h30 Génolhac Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T09:30:00+02:00 – 2026-04-29T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-29T09:30:00+02:00 – 2026-04-29T16:30:00+02:00
Dès 12 ans.
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Découverte de plantes et fabrication de cosmétique.
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