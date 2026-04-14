Journée nature et bien-être, Génolhac, Génolhac

Journée nature et bien-être Mercredi 29 avril, 09h30 Génolhac Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T09:30:00+02:00 – 2026-04-29T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T09:30:00+02:00 – 2026-04-29T16:30:00+02:00

Dès 12 ans.

Génolhac 30450 Génolhac Génolhac 30450 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 57 19 74 99 »}, {« type »: « email », « value »: « eedd@shvc.fr »}]

Découverte de plantes et fabrication de cosmétique.