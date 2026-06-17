Journée Oenotourisme au Vignoble Au Pas du Cheval Cézac dimanche 12 juillet 2026.

Cézac

Journée Oenotourisme au Vignoble Au Pas du Cheval

882 Rue des Roitelets Cézac Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Plongez dans une atmosphère champêtre et festive au Vignoble Au Pas du Cheval vous donne rendez-vous au coeur de l’exploitation pour une journée placée sous le signe du terroir et de la convivialité lors de cette journée portes ouvertes rythmée par

– une balade paysanne dans le vignoble (10h30 12h00)

– un marché de producteurs locaux toute la journée

– une dégustation des vins du domaine.

C’est l’occasion d’une immersion authentique dans le savoir-faire locale et de découvrir ce vignoble en Agriculture Biologique qui travaille ses terres avec des chevaux.

Restauration sur place / buvette associative .

882 Rue des Roitelets Cézac 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 48 05 54

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English : Journée Oenotourisme au Vignoble Au Pas du Cheval

L’événement Journée Oenotourisme au Vignoble Au Pas du Cheval Cézac a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Latitude Nord Gironde