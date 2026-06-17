Journée Oenotourisme au Vignoble Au Pas du Cheval Cézac
Journée Oenotourisme au Vignoble Au Pas du Cheval Cézac dimanche 12 juillet 2026.
Cézac
Journée Oenotourisme au Vignoble Au Pas du Cheval
882 Rue des Roitelets Cézac Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Plongez dans une atmosphère champêtre et festive au Vignoble Au Pas du Cheval vous donne rendez-vous au coeur de l’exploitation pour une journée placée sous le signe du terroir et de la convivialité lors de cette journée portes ouvertes rythmée par
– une balade paysanne dans le vignoble (10h30 12h00)
– un marché de producteurs locaux toute la journée
– une dégustation des vins du domaine.
C’est l’occasion d’une immersion authentique dans le savoir-faire locale et de découvrir ce vignoble en Agriculture Biologique qui travaille ses terres avec des chevaux.
Restauration sur place / buvette associative .
882 Rue des Roitelets Cézac 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 48 05 54
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English : Journée Oenotourisme au Vignoble Au Pas du Cheval
L’événement Journée Oenotourisme au Vignoble Au Pas du Cheval Cézac a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Latitude Nord Gironde
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