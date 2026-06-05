Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journée paëlla Saujon

Journée paëlla Saujon samedi 11 juillet 2026.

Adresse : 12 Rue Carnot

Ville : 17600 Saujon

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Saujon

Journée paëlla

12 Rue Carnot Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 12:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Journée Paëlla organisé par le café de Paris dans la rue Carnot à 12h.
  .

12 Rue Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 54 55 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Paëlla day organized by the Café de Paris in Rue Carnot at 12pm.

L’événement Journée paëlla Saujon a été mis à jour le 2026-06-05 par Royan Atlantique

À voir aussi à Saujon (Charente-Maritime)