Saujon

Journée paëlla

12 Rue Carnot Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 12:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Journée Paëlla organisé par le café de Paris dans la rue Carnot à 12h.

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12 Rue Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 54 55

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English :

Paëlla day organized by the Café de Paris in Rue Carnot at 12pm.

L’événement Journée paëlla Saujon a été mis à jour le 2026-06-05 par Royan Atlantique