Journée paëlla Saujon
Journée paëlla Saujon samedi 11 juillet 2026.
Saujon
Journée paëlla
12 Rue Carnot Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 12:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Journée Paëlla organisé par le café de Paris dans la rue Carnot à 12h.
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12 Rue Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 54 55
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English :
Paëlla day organized by the Café de Paris in Rue Carnot at 12pm.
L’événement Journée paëlla Saujon a été mis à jour le 2026-06-05 par Royan Atlantique
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