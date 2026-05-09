Informations pratiques

Rosenwiller

Journée Paëll’Art

Place de l’église et salle communale Rosenwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-08 09:00:00

fin : 2026-11-08 22:00:00

Date(s) :

2026-11-08

Grand marché artisanal et journée festive yoga du rire, tombola géante, concert caritatif, petite restauration, buvette… et soirée tartes flambées. Journée au profit de l’association Les enfants de Marthe. Paella sur réservation uniquement.

Tout au long de la journée, découvrez un grand marché artisanal installé sur la place de l’église et dans la cour de l’école, de 9h à 18h. Cette journée conviviale et solidaire est organisée au profit de l’association Les enfants de Marthe .

Au programme

– 11h et 15h démonstrations de yoga du rire par Les Yogis du Lol

– 12h repas paella sur commande

– 16h concert caritatif à l’église par la chorale Gospel O’Cœur d’Oberhaslach

– Dès 17h30 soirée tartes flambées

Tentez également votre chance à la tombola géante 100 % gagnante, avec de nombreux lots à remporter.

Toute la journée buvette, boissons chaudes, petite restauration et grillades. .

Place de l’église et salle communale Rosenwiller 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 62 11 95 rosace.rosenwiller@gmail.com

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English :

Large artisan market and festive day: laughter yoga, giant raffle, charity concert, light refreshments, beverage stand… and a tarte flambée evening. A day to benefit the charity Les enfants de Marthe. Paella available by reservation only.

L’événement Journée Paëll’Art Rosenwiller a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile