Les Monts d’Andaine

Journée Pat’ à’ Mat » randonnées et animations

la SAUVAGERE Finet Les Monts d’Andaine Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Journée d’action solidaire contre le cancer avec

– activités sportives marche à 14 h et vélo à 10 h

– animations au jardin

– restauration sur place et à emporter (sur inscription)

– espaces d’information espace ateliers soins de supports animés par différents professionnels:

-activité physique adaptée

-réflexologie

-art thérapie

-rencontre et échanges avec hématologues .

la SAUVAGERE Finet Les Monts d’Andaine 61600 Orne Normandie +33 6 74 51 74 63 jacqueline.onfray@wanadoo.fr

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English : Journée Pat’ à’ Mat » randonnées et animations

L’événement Journée Pat’ à’ Mat » randonnées et animations Les Monts d’Andaine a été mis à jour le 2026-05-09 par Flers agglo