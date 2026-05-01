Journée Pat’ à’ Mat » randonnées et animations la SAUVAGERE Les Monts d’Andaine
Journée Pat’ à’ Mat » randonnées et animations la SAUVAGERE Les Monts d’Andaine samedi 30 mai 2026.
Les Monts d’Andaine
Journée Pat’ à’ Mat » randonnées et animations
la SAUVAGERE Finet Les Monts d’Andaine Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Journée d’action solidaire contre le cancer avec
– activités sportives marche à 14 h et vélo à 10 h
– animations au jardin
– restauration sur place et à emporter (sur inscription)
– espaces d’information espace ateliers soins de supports animés par différents professionnels:
-activité physique adaptée
-réflexologie
-art thérapie
-rencontre et échanges avec hématologues .
la SAUVAGERE Finet Les Monts d’Andaine 61600 Orne Normandie +33 6 74 51 74 63 jacqueline.onfray@wanadoo.fr
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English : Journée Pat’ à’ Mat » randonnées et animations
L’événement Journée Pat’ à’ Mat » randonnées et animations Les Monts d’Andaine a été mis à jour le 2026-05-09 par Flers agglo
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