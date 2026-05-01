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Journée pêche plan d’eau de la basse passière Perche en Nocé

Journée pêche plan d’eau de la basse passière Perche en Nocé dimanche 10 mai 2026.

Lieu : plan d'eau de la basse passière

Adresse : Préaux-du-Perche

Ville : 61340 Perche en Nocé

Département : Orne

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 06:30:00

Tarif :

Perche en Nocé

Journée pêche

plan d’eau de la basse passière Préaux-du-Perche Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 06:30:00
fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :
2026-05-10

À l’étang de la Basse Passière.

Possibilité à la demi-journée à partir de 12 heures.

Une organisation du comité des fêtes.   .

plan d’eau de la basse passière Préaux-du-Perche Perche en Nocé 61340 Orne Normandie  

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English : Journée pêche

L’événement Journée pêche Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-05-04 par OT CdC Coeur du Perche

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