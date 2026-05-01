Journée pêche plan d’eau de la basse passière Perche en Nocé
Journée pêche plan d’eau de la basse passière Perche en Nocé dimanche 10 mai 2026.
Perche en Nocé
Journée pêche
plan d’eau de la basse passière Préaux-du-Perche Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 06:30:00
fin : 2026-05-10 19:00:00
Date(s) :
2026-05-10
À l’étang de la Basse Passière.
Possibilité à la demi-journée à partir de 12 heures.
Une organisation du comité des fêtes. .
plan d’eau de la basse passière Préaux-du-Perche Perche en Nocé 61340 Orne Normandie
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English : Journée pêche
L’événement Journée pêche Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-05-04 par OT CdC Coeur du Perche
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