UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paucourt

Journée planétarium Paucourt

jeudi 13 août 2026 · Paucourt

Journée planétarium Paucourt

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
94 Rue de l'Église
Ville
45200 Paucourt
Département
Loiret
Tarif

Paucourt

Journée planétarium

94 Rue de l’Église Paucourt Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 11:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Journée planétarium
Installez-vous confortablement sous le dôme du planétarium pour découvrir les principales constellations et voyager à travers l’Univers.
22h: Observation du ciel au téléscope (selon les conditions météorologiques)   .

94 Rue de l’Église Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 17 59 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Planetarium Day

L’événement Journée planétarium Paucourt a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MONTARGIS

À voir aussi à Paucourt (Loiret)