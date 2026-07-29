AGENDA · Paucourt
Journée planétarium Paucourt
jeudi 13 août 2026 · Paucourt
Informations pratiques
Paucourt
Journée planétarium
94 Rue de l’Église Paucourt Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 11:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Journée planétarium
Installez-vous confortablement sous le dôme du planétarium pour découvrir les principales constellations et voyager à travers l’Univers.
22h: Observation du ciel au téléscope (selon les conditions météorologiques) .
94 Rue de l’Église Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 17 59
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English :
Planetarium Day
L’événement Journée planétarium Paucourt a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MONTARGIS
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