Journée Portes Ouverte Api’thèque Ancienne école de Salles-Lavalette Salles-Lavalette
samedi 24 octobre 2026 · Ancienne école de Salles-Lavalette · Salles-Lavalette
Informations pratiques
Salles-Lavalette
Journée Portes Ouverte Api’thèque
Ancienne école de Salles-Lavalette 10 Rue des Marronniers, 16190 Salles-Lavalette Salles-Lavalette Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 12:00:00
fin : 2026-10-24 12:00:00
Date(s) :
2026-10-24
De la lecture, des jeux, troc aux plantes, des ateliers d’activités diverses et variées, des expos…
Venez découvrir lors de notre après-midi porte ouverte tout ce que vous propose les bénévoles d’Api’theque !
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Ancienne école de Salles-Lavalette 10 Rue des Marronniers, 16190 Salles-Lavalette Salles-Lavalette 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine apitheque.sl@gmail.com
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English :
Reading, games, plant swaps, a wide variety of workshops, exhibits…
Come discover everything the volunteers at Api’theque have to offer during our open house this afternoon!
L’événement Journée Portes Ouverte Api’thèque Salles-Lavalette a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme du Sud Charente
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