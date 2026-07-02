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Journée Portes Ouverte Api’thèque Ancienne école de Salles-Lavalette Salles-Lavalette

samedi 24 octobre 2026 · Ancienne école de Salles-Lavalette · Salles-Lavalette

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Ancienne école de Salles-Lavalette
Adresse
10 Rue des Marronniers, 16190 Salles-Lavalette
Ville
16190 Salles-Lavalette
Département
Charente
Tarif

Salles-Lavalette

Journée Portes Ouverte Api’thèque

Ancienne école de Salles-Lavalette 10 Rue des Marronniers, 16190 Salles-Lavalette Salles-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 12:00:00
fin : 2026-10-24 12:00:00

Date(s) :
2026-10-24

De la lecture, des jeux, troc aux plantes, des ateliers d’activités diverses et variées, des expos…
Venez découvrir lors de notre après-midi porte ouverte tout ce que vous propose les bénévoles d’Api’theque !
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Ancienne école de Salles-Lavalette 10 Rue des Marronniers, 16190 Salles-Lavalette Salles-Lavalette 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine   apitheque.sl@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Reading, games, plant swaps, a wide variety of workshops, exhibits…
Come discover everything the volunteers at Api’theque have to offer during our open house this afternoon!

L’événement Journée Portes Ouverte Api’thèque Salles-Lavalette a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme du Sud Charente

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