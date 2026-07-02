Journée Portes Ouverte Api’thèque Ancienne école de Salles-Lavalette Salles-Lavalette

Informations pratiques

Salles-Lavalette

Journée Portes Ouverte Api’thèque

Ancienne école de Salles-Lavalette 10 Rue des Marronniers, 16190 Salles-Lavalette Salles-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 12:00:00

fin : 2026-10-24 12:00:00

Date(s) :

2026-10-24

De la lecture, des jeux, troc aux plantes, des ateliers d’activités diverses et variées, des expos…

Venez découvrir lors de notre après-midi porte ouverte tout ce que vous propose les bénévoles d’Api’theque !

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Ancienne école de Salles-Lavalette 10 Rue des Marronniers, 16190 Salles-Lavalette Salles-Lavalette 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine apitheque.sl@gmail.com

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English :

Reading, games, plant swaps, a wide variety of workshops, exhibits…

Come discover everything the volunteers at Api’theque have to offer during our open house this afternoon!

L’événement Journée Portes Ouverte Api’thèque Salles-Lavalette a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme du Sud Charente